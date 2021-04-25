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Канада заключила с Pfizer соглашение на поставку в течение следующих двух лет бустерных доз вакцины от COVID-19 для покрытия всего населения страны.

Об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Aljazeera.

Как уточняется, Канада договорилась о закупке в следующем году 35 млн бустерных доз и еще 30 млн — в 2023 году.

«Pfizer — надежный партнер Канады в этой борьбе с COVID-19, поэтому мы рады стать одной из первых стран, которая заключила с компанией подобную сделку на будущее», — отметил он.

Отмечается, что Канада проводит переговоры с другими производителями вакцин относительно их планов на бустерные дозы.

Напомним, Трюдо с супругой вакцинировались от коронавируса.
ForUm

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