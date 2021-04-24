также в разделеМир
Глава Евросовета созывает очный саммит лидеров ЕС
В США хотят возобновить использование вакцины Johnson & Johnson 8
Сильное землетрясение произошло в Тихом океане 9
Трюдо с супругой вакцинировались от коронавируса 10
Байден заявил Эрдогану, что признает геноцид армян 17
В индийских COVID-больницах не хватает кислорода 12
В МИД РФ советуют балтийским дипломатам «паковать вещи» 23
СМИ: Сотрудники ГРУ РФ были в Болгарии во время взрывов на складах оружия 118
В Белом доме не исключили введения новых санкций против РФ 13
Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя Молдовы 26
Литва из солидарности с Чехией вышлет российских дипломатов 15
РФ выслала пять польских дипломатов 56
Минздрав: До конца мая Украина получит еще 1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca 13
В ПАСЕ отказались от призыва к РФ расследовать отравление Навального 21
«У нас толстая кожа»: у Байдена ответили на угрозы Путина 28
В ЕС намерены начать расследование против AstraZeneca 31
Названа дата саммита НАТО в 2021 году 12
Российские военные проводят учения в Крыму, прилетел Шойгу 16

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что 70% взрослого населения ЕС, вероятно, будет вакцинировано до конца июля, а не к сентябрю, как она предполагала ранее. Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-брифинге в пятницу, передает DW.

«Я уверена, что уже в июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70 процентов взрослого населения ЕС», - сказала она, поблагодарив компанию Pfizer и ее партнеров за их «огромные усилия" по увеличению производства и поставок вакцин во время ее визита на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгия).

Фон дер Лейен, которая сама является квалифицированным врачом, высоко оценила технологию мРНК, впервые примененную в Германии, как «невероятно гибкую».

«Если я могу так выразиться, спроецируйте мРНК таким образом, чтобы она могла адаптироваться к потенциальным эвакуационных вакцин», - заявила она вместе с исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Буриан на пресс-конференции.

Напомним, в Мексике и Польше обнаружили поддельные вакцины Pfizer.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
12
Теги