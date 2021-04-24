Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что 70% взрослого населения ЕС, вероятно, будет вакцинировано до конца июля, а не к сентябрю, как она предполагала ранее. Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-брифинге в пятницу, передает DW.

«Я уверена, что уже в июле у нас будет достаточно доз для вакцинации 70 процентов взрослого населения ЕС», - сказала она, поблагодарив компанию Pfizer и ее партнеров за их «огромные усилия" по увеличению производства и поставок вакцин во время ее визита на завод вакцин Pfizer в Пуурсе (Бельгия).

Фон дер Лейен, которая сама является квалифицированным врачом, высоко оценила технологию мРНК, впервые примененную в Германии, как «невероятно гибкую».

«Если я могу так выразиться, спроецируйте мРНК таким образом, чтобы она могла адаптироваться к потенциальным эвакуационных вакцин», - заявила она вместе с исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Буриан на пресс-конференции.

Напомним, в Мексике и Польше обнаружили поддельные вакцины Pfizer.