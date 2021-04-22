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Поддельные версии вакцины против коронавируса COVID-19 компании Pfizer выявлены в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, около 80 человек в клинике в Мексике получили поддельную вакцину по цене около $1 тыс. за дозу. Флаконы, найденные в Мексике, имели поддельную маркировку, передает Интерфакс.

Газета сообщает, что в обнаруженных в Польше флаконах с поддельной вакциной, вероятно, находилось средство против морщин. Польские власти заявили, что никто в стране не получил поддельную вакцину.

The Wall Street Journal уточняет, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований.

Компания Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.
ForUm

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