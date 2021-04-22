Несмотря на объявление об отводе войск от украинских границ, Москва продолжает кампанию по дезинформации. МИД РФ в очередной раз обвинил Украину в «создании врага в образе России».

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге 22 апреля заявила, что президент Владимир Зеленский якобы объявил всеобщую мобилизацию, передает УНИАН.

«И одним из примеров этой кампании стали заявления ряда депутатов Рады от «Слуги народа» с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить в Украине войска стран НАТО. На это немедленно откликнулся Зеленский. Он объявил всеобщую мобилизацию», – сказала Захарова.



Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.