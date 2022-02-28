Президент Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
«Только Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе», - сообщил он в фейсбук.
Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
«Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!» - добавил Сибига.
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