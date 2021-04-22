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Государственной бюро расследований начало досудебное производство по факту пожара, который произошел в полдень 22 апреля  на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице.

На место происшествия для выяснения обстоятельств срочно прибыла следственно-оперативная группа ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежное отношения к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.
ForUm

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