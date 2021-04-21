Информация, которая распространяется в социальных сетях о якобы изменении сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштаба настоятельно рекомендовали гражданам не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухов и тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных сил Украины.

«Учитывая информационные манипуляции со стороны РФ, направленные на создание в медиапространстве негативного имиджа Украины в целом и ее Вооруженных сил в частности, призываем пользоваться только проверенной информации», – сказано в сообщении.

Напомним, в Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу, который проводился в течение мая – июля. Призвано и отправлено в войска (силы) всего 16 460 человек.