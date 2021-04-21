В Киеве у 80% больных COVID-19 зафиксирован «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире «Украина 24», передает УНИАН.

«Ситуация действительно есть положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80% в городе Киеве именно «британского» штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки», - заявил он.

«Советуем всем гражданам при проявлениях каких-либо признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. Все лечебные учреждения обеспечены, врачи знают, как работать с такими больными. Есть алгоритм лечения таких пациентов», - сказал Рубан.

Как ранее сообщал ForUm, в столице обнаружили за минувшие сутки 965 больных коронавирусом, умерли 40 человек.