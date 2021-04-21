В столице обнаружили за минувшие сутки 965 больных коронавирусом, умерли 40 человек. Об этом мэр Киева заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество новых случаев заболевания в столице немного уменьшилась. Но высокой, к сожалению, остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 965 инфицированных. Умерли 40 человек - 17 женщин и 23 мужчины. Всего за период пандемии в столице 4297 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 187 196», - сказал Кличко.

Среди заболевших 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет и 21 девочка от четырех месяцев до 17 лет. А также 361 мужчина в возрасте от 18 до 86 лет и 9 мальчиков от двух месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 33 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 131 больного коронавирусом. А также - 330 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попала 461 человек.

Выздоровел прошедшие сутки 641 киевлянин. Всего коронавирус преодолели 116 498 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, Деснянском - 128, Днепровском районе - 96 случаев.

«Как видим, понемногу, но уменьшается количество госпитализированных. В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 3663 больных коронавирусом. 2672 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3250 человек. Под аппаратами ИВЛ - 62 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 62 процента. Из них с кислородом обеспечено почти 73 процента коек. Специалисты отмечают, что введенные городом ограничения дают результаты. У нас начало снижаться количество новых случаев заболевания. А также - не намного, - но уменьшилось количество больных, требующих госпитализации. Но врачи отмечают, что большинство пациентов, которые попадают в больницы - в тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться рано. И я призываю всех жителей столицы - соблюдайте элементарные правила. Максимально ограничивайте контакты, носите маски, пользуйтесь антисептиками. Потому вирус коварный и надо беречься», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.