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Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже подтвердил желание посетить Украину, визит может состояться еще в начале лета.

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«По случаю встречи (с президентом Зеленским в Париже 16 апреля. - Ред) президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики», - сказал посол.

Он также отметил, что недавний визит Президента Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

Как сообщалось, президенты Украины и Франции 16 апреля провели переговоры в Париже. Встреча проходила в формате «с глазу на глаз» и касалась обострения ситуации по безопасности на востоке Украины. Позже к ней по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

 
ForUm

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