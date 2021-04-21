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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 167/2021 «О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу указ президента Украины от 4 октября 2017 №306 «О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины».

Напомним, 27 марта  президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».
ForUm

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