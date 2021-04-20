Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным, но отказалась отвечать, считает ли российского президента убийцей.

Как сообщает «Европейская правда», об этом она сказала, выступая на сессии ПАСЕ во вторник.

Украинский депутат Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить «да» или «нет» на вопрос, считает ли она убийцей Владимира Путина.

«Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах», - сказала Меркель.

Она привела пример, что среди таких тем - нарушение прав человека в России, в частности, ситуация вокруг Навального.

«Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов, (о которых говорила Путину. - Ред.), которые касаются прав человека в России», - добавила Меркель.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».

После этого заявления посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации.

Путин сказал, что кто как обзывается, тот так и называется.