В пресс-службе народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко заявили, что не будут комментировать сообщения в СМИ о его вероятном участии в вечеринке во время карантина в одном из киевских отелей.

«Извините, но комментариев не будет», - ответили Радио Свобода в пресс-службе Тищенко.

19 апреля в столичной полиции сообщили об открытии уголовного производства (по статье о нарушении санитарных правил и норм) после проверки сообщений в соцсетях, что «депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку». Имени депутата в полиции не указали. Ранее в СМИ и в соцсетях появились сообщения, что в одном из столичных отелей проходит праздничная вечеринка, якобы устроенная народным депутатом от «Слуги народа» Николаем Тищенко по случаю дня рождения его жены. Сам депутат публично не комментировал эти сообщения.

С 5 апреля в Киеве действует очередной локдаун из-за увеличения больных COVID-19. Изначально планировалось, что он продлится до 16 апреля, но впоследствии действие ограничительных мер продлили до 30 апреля.