Как показывают спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении Spiegel, российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе ничего не было, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен меньший лагерь.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.