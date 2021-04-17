Компания Илона Маска SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. Об этом в пятницу, 16 апреля. сообщило космическое ведомство.

Компания Маска получила контракт на 2,9 млрд долларов, опередив такие крупные корпорации, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper и оборонный подрядчик Dynetics.

Первый этап этой программы намечен на 2021 год. В рамках него запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, в 2023 году, корабль облетит Луну уже с экипажем. Саму высадку на спутник NASA запланировало на 2024 год.

Программа "Артемида", в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну, была запущена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа и поддержана администрацией Джо Байдена. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне.

К этой космической программе также присоединились Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада, Австралия, Великобритания и ряд других стран.

Напомним, SpaceX доставит аппарат NASA на Луну.