также в разделеМир
Из Каспийского моря в Черное зашел отряд кораблей 16
В мире от коронавируса умерли три миллиона человек 15
РФ высылает посла и нескольких дипломатов США 32
В Pfizer заявили, что людям может понадобиться третья доза COVID-вакцины 49
В ЕС отказались говорить о новых санкциях против РФ 20
Польша выдворяет трех российских дипломатов 15
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России 56
CNN сообщил о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка 15
SpaceX доставит аппарат NASA на Луну 35
США отменили развертывание своих кораблей в Черном море 46
CNN: В четверг США введут против РФ новый пакет санкций 305
Силы НАТО планируют выйти из Афганистана одновременно со США 13
Байден приказал полностью вывести войска из Афганистана 26
ЕС уже сделали более 100 миллионов прививок от коронавируса 10
В ЕС согласовали введение «паспортов вакцинации» 23
СМИ: Дания откажется от вакцины AstraZeneca 13
СМИ: В Украине работают около восьми ЧВК 19
В Миннеаполисе третью ночь продолжались беспорядки после гибели чернокожего 20

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. Об этом в пятницу, 16 апреля. сообщило космическое ведомство.

Компания Маска получила контракт на 2,9 млрд долларов, опередив такие крупные корпорации, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper и оборонный подрядчик Dynetics.

Первый этап этой программы намечен на 2021 год. В рамках него запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, в 2023 году, корабль облетит Луну уже с экипажем. Саму высадку на спутник NASA запланировало на 2024 год.

Программа "Артемида", в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну, была запущена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа и поддержана администрацией Джо Байдена. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне.

К этой космической программе также присоединились Европейское космическое агентство (ESA), Япония, Канада, Австралия, Великобритания и ряд других стран.

Напомним, SpaceX доставит аппарат NASA на Луну.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги