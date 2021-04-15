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Компания Astrobotic подписала контракт со SpaceX по использованию ракетоносителя Falcon Heavy для запуска в 2023 году лунного посадочного аппарата «Гриффин-1» с лунным аппаратом НАСА.

Об этом говорится в сообщении специализированного издания Space News, передает Укринформ.

«Добраться lj Луны - это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии «Гриффин-1», обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне», - заявил в этой связи директор миссии «Гриффин-1» Гиллис.

При этом, компания Astrobotic отказалась разглашать условия сделки. Между тем, на сайте SpaceX в разделе по Falcon Heavy указана розничная цена $ 90 млн за один запуск ракетоносителя. Это значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты, отмечается в публикации.

Как сообщалось ранее, компания Astrobotic, которая выиграла ранее контракт в НАСА планирует обеспечить доставку на южный полюс Луны аппарат «Volatiles Investigating Polar Exploration Rover» (VIPER). Аппарат будет изучать затененные районы кратеров на южном полюсе спутника Земли, которые могут содержать залежи льда в качестве ресурса для будущих миссий с экипажами.
ForUm

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