Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли во Францию с официальным визитом.



В Париже, в Елисейском дворце началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в формате с глазу на глаз, передает УНИАН.

На повестке дня встречи президентов будут вопросы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины и статус украинских реформ, в частности, создание независимой и надежной судебной власти.

К переговорам Зеленского и Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.



