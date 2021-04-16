Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли во Францию с официальным визитом.
В Париже, в Елисейском дворце началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в формате с глазу на глаз, передает УНИАН.
На повестке дня встречи президентов будут вопросы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины и статус украинских реформ, в частности, создание независимой и надежной судебной власти.
К переговорам Зеленского и Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.
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