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Во время пребывания Владимира Зеленского в Париже канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с ним и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источникти.

По нашего источника, это будут полноценные переговоры в формате N3 с участием Зеленского, Макрона и Меркель.

«ти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии» - заявил источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. 
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