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Необходимо помнить слова экс-замначальника СБУ, когда вновь будут говорить об отсутствии преследований Украинской Православной Церкви.

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Телеграм канале, комментируя призыв бывшего заместителя начальника Службы безопасности Украины Александра Скипальского «почистить» монастыри Украинской Православной Церкви.

По мнению Владимира Легойды, заявления генерал-лейтенанта СБУ Александра Скипальского прозвучали в телеэфире, «и это не просто фантазии пожилого человека, в студии сидят эксперты, военные, которые молча это слушают, согласно кивают и делают выводы. Поэтому не удивительно, что нередко такие дикие выпады подкрепляются силовыми действиями». 

«Следует помнить об этих словах, когда европейские чиновники, иностранные дипломаты или даже некоторые российские журналисты опять будут рассказывать про отсутствие в Украине преследований канонической Украинской Церкви», - отметил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
ForUm

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