Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 13 апреля утвердил решение о новых богослужебных текстах.
Как сообщает patriarchia.ru, утверждены новые тропари, кондаки и молитвы нескольким новомученикам Русской Православной Церкви.
К общецерковному богослужебному употреблению утверждены:
тропарь, кондак и молитва священномученику Никите, епископу Орехово-Зуевскому;
тропарь, кондак и молитва священномученику Серафиму, епископу Дмитровскому;
тропарь и кондак священномученику Константину Некрасову, пресвитеру;
тропарь, кондак и молитва преподобномученику Никону (Беляеву);
тропарь, кондак и молитва священноисповеднику Феодосию, епископу Коломенскому и Бронницкому.
Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности сослужения с рукоположенным при участии представителей ПЦУ епископом Фанара.
Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея».
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