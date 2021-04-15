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В Киевской городской государственной администрации надеются, что столица до 30 апреля сможет вернуться в «оранжевую» зону карантина. Вместе с тем местная власть намерена разработать дополнительные правила на пасхальные и майские праздники. 

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире «Украина 24», отвечая на вопрос, планируется ли в Киеве продлевать жесткие ограничения после 30 апреля, передает УНИАН.

По его словам, на данный момент в городе нет роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах. Чиновник отметил, что жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию.

«Надеюсь, что в течение двух недель мы сможем достичь показателей, чтобы перейти в «оранжевую» зону», - сказал Поворозник.

При этом он добавил, что при любом развитии ситуации в Киеве власть разработает дополнительные правила на пасхальные праздники:

«Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила. Если выйдем 30 апреля из «красной» зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть».

Как ранее сообщал ForUm, киевские власти продлили строгие противоэпидемические ограничения до 30 апреля.
ForUm

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