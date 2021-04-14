Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности сослужения с рукоположенным при участии представителей ПЦУ епископом Фанара.
Об этом сообщает patriarchia.ru.
«Учитывая каноническую ущербность хиротонии митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, с прискорбием констатировать невозможность сослужения с ним в том случае, если, Богу содействующу, евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом будет восстановлено. То же распространяется на клириков, которых упомянутый митрополит со временем, возможно, рукоположит», - говорится в постановлении Синода.
Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея».
Как сообщалось ранее, в РПЦ заявили , что ищут пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от легализации украинского раскола Патриархом Варфоломеем и возможного повторения встреч в «Амманском» формате.
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