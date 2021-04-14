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 Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности сослужения с рукоположенным при участии представителей ПЦУ епископом Фанара.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Учитывая каноническую ущербность хиротонии митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, с прискорбием констатировать невозможность сослужения с ним в том случае, если, Богу содействующу, евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом будет восстановлено. То же распространяется на клириков, которых упомянутый митрополит со временем, возможно, рукоположит», - говорится в постановлении Синода.

Священный Синод отметил, что «этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея».

Как сообщалось ранее, в РПЦ заявили , что ищут пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от легализации украинского раскола Патриархом Варфоломеем и возможного повторения встреч в «Амманском» формате.
ForUm

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