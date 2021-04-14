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В лагерях на северо-востоке Сирии незаконно удерживаются около 40 украинских женщин и детей.

Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает Укринформ.

В HRW добавили, что большая часть из 40 украинских граждан - дети, некоторым из них не больше двух лет.

Отмечается, что никто из них не был в суде, не находился под следствием и не был осужден за какое-либо преступление.

По данным Украинской независимой группы журналистов-расследователей и активистов «Дети в Сирии и Ираке», в общей сложности в лагере Аль-Холл находятся 8 украинских женщин и 19 детей, в то время как в другом лагере Рож - 2 украинских женщин и 11 детей.

Активисты также заявили, что трое из задержанных женщин и один ребенок имеют инвалидность.

Напомним, в конце прошлого года Украина забрала двух женщин - крымских татарок и семерых детей из лагеря для беженцев закрытого типа Рож, расположенного на северо-востоке Сирии и подконтрольного администрации сирийских демократических сил.

В марте 2019 года Рефат Чубаров сообщал, что 21 женщина и 54 ребенка - граждане Украины - находятся в Сирии «в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой» и просят помощи в возвращении в Украину.

В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, в результате которой погибли сотни тысяч людей.
ForUm

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