Украина забрала двух женщин – крымских татарок и семерых детей из лагеря для беженцев закрытого типа Рож, расположенного на северо-востоке Сирии и подконтрольного администрации Сирийских демократических сил.

Об этом Крым.Реалии сообщил сотрудник одного из украинских силовых ведомств, задействованный в проведении спецоперации.

По его информации, крымчанки и их дети находятся на пути из Сирии в Украину. Освобождение украинок из лагеря беженцев стало возможным в результате совместной спецоперации СБУ, МИД Украины, СВРУ и ГУР Минобороны Украины.

Ранее с призывом помочь возвращению украинок из лагеря беженцев в Сирии выступило руководство Меджлиса крымскотатарского народа.

В марте 2019 года Рефат Чубаров сообщал, что 21 женщина и 54 ребенка – граждан Украины – находятся в Сирии «в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой» и просят помощи в возвращении в Украину.

В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, в результате которой погибли сотни тысяч человек.