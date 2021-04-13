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Причастие не подвержено никакой инфекции, никакому злу, это великая святыня.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал сегодня на открытии заседания Священного Синода, сообщает patriarchia.ru.

«Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют Святые Дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет. А там, где нет диаконов, - священнослужители, в том числе ваш недостойный Патриарх и Предстоятель, когда совершает Божественную литургию в своем крестовом храме. Там тоже есть паства, которая причащается, и после Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть Святая, которая преподается святым», - подчеркнул Патриарх.

Предстоятель выразил мнение, что опыт пандемии дал возможность верующим и духовенству в полной мере ощутить ценность совместной молитвы и богослужений в храме.

«Он (опыт пандемии – ред.) помог нам понять величайшее счастье, которое каждый из нас имеет, участвуя в богослужении в храме, наполненном народом. Когда сегодня во многих местах ограничено посещение храмов и они выглядят полупустыми, сердце сжимается от этой картины, но понимаешь, что и этот опыт, видимо, нужен. Потому что ко всему привыкаешь, особенно к хорошему, и когда сталкиваешься с трудностями, то с большей силой благодаришь Господа за ту милость, которую Он дарует нам, когда мы все вместе, все наши общины можем посещать храмы, не подвергаясь никаким ограничениям, молиться и причащаться Святых Христовых Таин», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель отметил, что в период пандемии весь мир проходит через испытания, вырабатываются новые модели пастырской работы с людьми и призвал «продолжать молитвы и труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ».

 

 
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