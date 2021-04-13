Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, по их инициативе, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины.

Особый упор Данилов сделал на том, что Украина стремится решить конфликт на востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем. «В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем, - сказал он. - Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе».

В этом контексте бороться с вражеской дезинформацией и пропагандой, по его словам, призван недавно созданный при СНБО Украины Центр противодействия дезинформации.

Секретарь СНБО Украины также проинформировал послов стран-членов ЕС о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях.

«Мы не отдадим свою землю», - сказал Данилов, подчеркнув, что украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть «форпостом для всей Европы».

Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку нашего государства, подчеркнув, что противодействовать агрессору «без помощи наших настоящих партнеров нам будет сложно», но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.