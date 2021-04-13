В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1503 больных коронавирусом, умерли 42 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«1503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 42 человека. Всего за период пандемии в городе 3974 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 178 609», - сообщил Кличко.

Заболели 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет. А также 29 девочек от шести месяцев до 17 лет и 32 мальчика от шести месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 146 больных коронавирусом, а также 491 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. В общем коронавирус преодолели 111 821 киевлянин.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 378, в Днепровском - 250 и в Деснянском районе - 160», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировано 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.