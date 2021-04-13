также в разделеСтолица
В Киеве возобновит набор первоклассников в школах в мае 20
В Украину идет похолодание с мокрым снегом 18
Решение по дальнейшему карантину в Киеве примут 14 апреля 15
Кличко объяснил, почему хочет ограничить передвижение между регионами 43
Ткаченко хочет знать, кто разрешил снести 120-летний дом купца Уткина 43
В Киеве – 537 новых случаев COVID-19, 363 человека – госпитализировали 23
В Киеве снесли исторический дом Уткина 33
В центре Киева задержали двух мужчин с боевыми гранатами 22
Коронавирус в Киеве: суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 22
Сегодня в Киеве начнут отключать отопление 16
В Киеве изъяли наркотиков на 10 миллионов 12
На Трухановом острове проводятся следственные действия по делу о самозахвате земли 60
В Киеве с начала месяца от COVID-19 умерли почти 400 человек 8
В Киеве за сутки зафиксировано 1864 новых случая COVID-19 18
В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту 11
В Киеве приостановили набор первоклассников 43
Кличко допускает продление локдауна в столице 32
Эпидемиолог рассказала, сколько должен продлиться карантин в Киеве 40

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1503 больных коронавирусом, умерли 42 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«1503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 42 человека. Всего за период пандемии в городе 3974 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 178 609», - сообщил Кличко.

Заболели 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет. А также 29 девочек от шести месяцев до 17 лет и 32 мальчика от шести месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 146 больных коронавирусом, а также 491 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. В общем коронавирус преодолели 111 821 киевлянин.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 378, в Днепровском - 250 и в Деснянском районе - 160», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировано 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги