В Киеве прием детей в первые классы планируют начать в мае. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае. В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены приостановить прием детей в первые классы школ Киева, который должен был начаться сегодня. О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем», - отметил он.

По его словам, город ждет стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, в Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом.