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В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая от осложнений вызванных COVID-19. Об этом сообщается в данных Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 014 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Сообщается, что “работник ВС Украины с 06.04.2021 находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины с 03.04.2021 находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре „Больница Водников“. Несмотря на проводимую терапию 10.04.2021 состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха”.

Всего за время пандемии выздоровели 20 046 человек, летальных случаев 70.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 112 человек, зафиксировано 235 летальных случаев, 5034 пациента выздоровели.
ForUm

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