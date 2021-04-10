Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ совместно с экипажами боевых вертолетов армейской авиации приняли участие в учениях. Их провели на участке морского побережья.
При помощи авиации было обеспечено огневую поддержку десантников и отработаны мероприятия по эвакуации условно раненых.
«Среди основных задач было рассмотрено приобретения органами военного управления способности обеспечить устойчивое управление подразделениями и их эффективное применение во взаимодействии с военными стран-членов НАТО», - говорится в сообщении.
Постійна підготовка – це основа високої боєздатності💪💪🇺🇦 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили...Опубліковано Міністерство оборони України Субота, 10 квітня 2021 р.
Напомним, Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в 2021 году.
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