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Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ совместно с экипажами боевых вертолетов армейской авиации приняли участие в учениях. Их провели на участке морского побережья.

При помощи авиации было обеспечено огневую поддержку десантников и отработаны мероприятия по эвакуации условно раненых.

«Среди основных задач было рассмотрено приобретения органами военного управления способности обеспечить устойчивое управление подразделениями и их эффективное применение во взаимодействии с военными стран-членов НАТО», - говорится в сообщении.

Постійна підготовка – це основа високої боєздатності💪💪🇺🇦 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили...

Опубліковано Міністерство оборони України Субота, 10 квітня 2021 р.

Напомним, Украина рассчитывает на получение ПДЧ в НАТО в 2021 году.
ForUm

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