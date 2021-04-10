В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 175 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный случай от осложнений вызванных COVID-19. Об этом сообщается в данных Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 965 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Сообщается, что работник ВС Украины с 17.03.2021 находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 09.04.2021 состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха.

Всего за время пандемии выздоровели 20 039 человек, летальных случаев 68.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 965 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 32 человека.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 34 486 человек получили 1 дозу вакцины.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев, 10 722 пациенты выздоровели. За сутки было сделано 122 181 тест.