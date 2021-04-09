Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал колонку для Wall Streat Journal, в которой призвал предотвратить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», сообщает LB.ua.

По его словам, завершение строительства нового обходного газопровода не только нанесет Украине экономический ущерб на миллиарды долларов, но и значительно ослабит ее позиции в войне с Россией.

Он напомнил, что действующий контракт гарантирует Украине транзит по 40 млрд кубометров газа в 2021-2024 годах.

«Но не обманывайте себя: в день завершения «Северного потока-2» это обещание станет пустым. Даже если какой-то транзит через Украину сохранится, Украина будет зависеть от капризов Кремля. Боевые действия на Донбассе, где Россия действует через своих ставленников, наемников и даже регулярные войска, продолжаются уже более семи лет. Газопровод не обстреливался - России нужны бесперебойные потоки газа через Украину не меньше, чем нам. Эта взаимная зависимость является сдерживающим фактором, «Северный поток-2» устранит», - говорится в статье.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.