Средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2021 года снизилась по сравнению с февралем и составила 209,65 долл. за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2021 года, которая составляет 5820,60 грн, или 209,65 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.