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В столице с начала апреля от коронавируса умерли 392 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней», - сказал Кличко.

Он отметил, что как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, - 70 лет.

«В возрасте 65 лет умерли 2778 больных. Тем, кому было 50-64 года - 800 больных. Врачи отмечают, что из-за агрессивности болезни и более сложного ее течения увеличилось количество летальных случаев среди людей более молодого возраста. В возрасте 30-49 лет умерли 211 киевлян. Всего с начала пандемии в столице умерли 2027 мужчин и 1770 женщин», - подчеркнул мэр Киева и добавил, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 1864 киевлянина, умерли 48 человек. 
ForUm

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