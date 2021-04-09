В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 1864 киевлянина, умерли 48 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, - неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек - 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет. А также 732 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика. Это самое большое количество больных за сутки медработников от начала пандемии.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19. А также - 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 635 человек.

А выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 423, Дарницком - 363, Днепровском районе - 269 случаев.

«Как видно из статистики, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4633 больных коронавирусом. Из них 43 ребенка. 3240 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3885 человек. Под аппаратами ИВЛ - 76 больных», - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, в последнее время стало больше болеть и детей. И они чаще попадают в больницу, чем год или полгода назад - с более сложным течением болезни. Также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке, чего не было раньше.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировано 19676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.