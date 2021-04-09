Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, поэтому Министерство цифровой трансформации рекомендует людям переходить на ID-карты.

Об этом сказал в интервью УНИАН руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

«Не будет цифровизации паспортов-книжек, поскольку книжек в Украине было выпущено десятки миллионов, и они все в бумаге. Обработать такие колоссальные объемы данных, проверить их валидность, учитывая, что обмена данными между многими государственными реестрами не было, почти нереально. Поэтому мы рекомендуем всем переходить на ID-карты», - сказал он.

По словам Баника, для тех, кто не хочет переходить на ID-карты, есть биометрический загранпаспорт, который позволяет пользоваться всеми государственными услугами в сфере обслуживания наравне с обычным.

Этот документ оцифрован и отображается в мобильном приложении «Дія».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4355 «О внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус»