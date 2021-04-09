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Министерство культуры и информационной политики запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Александр Ткаченко.

Образовательная платформа МКИП объединяет сразу несколько сайтов по изучению украинского. На ней доступны ресурсы с разными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном – выполняя упражнения и задания по правописанию.

Сайт подходит для пользователей всех уровней владения украинским, в том числе и для иностранцев, которые хотят овладеть языком.

В то же время иноязычные граждане могут попробовать другой сайт с широким спектром уроков – с более 100 бесплатных уроков.

«Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить свой сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их», - отметил Ткаченко.

 
ForUm

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