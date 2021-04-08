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Высказывание пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке» является ее частным мнением.

Об этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил в интервью НВ

«Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел (Арсена Авакова, - ред.) относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны», - сказал Тимошенко.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» заявила о необходимости признать наличие в нашей стране «украинского русского языка». Также она призвала украинцев лишить Россию статуса «монополиста» на русский язык и провести его «демонополизацию».

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы сломать пропагандистскую монополию Российской Федерации на международном информационном рынке.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Его статьи вводятся в действие поэтапно. Преимущественное большинство его норм вступило в силу 16 июля 2019 года.

 
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