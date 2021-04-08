Врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель. При условии, что будут соблюдаться все меры карантина. Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина.

«Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы три-четыре недели... При условии, что эти меры будут соблюдаться, все», - заявила врач.

Мухарская подчеркнула, что на праздники вероятны нарушения карантина, а потому ситуация с локдауном может немного продлиться.

«Мы понимаем, что именно через этот период будет у нас целый ряд праздников, Пасха, майские, поэтому это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники нарушат все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немного продлиться», - сказала бывший заместитель главного санврача.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.