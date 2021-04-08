В Чернигове и Тернополе вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, для уменьшения путей передачи инфекции город вынужден вводить дополнительные ограничения.

«Я оставляю и за собой, и за комиссией ТЭБ право изменить это решение в пятницу в случае стабилизации ситуации. Но у нас есть прогноз, согласно которому пока - наоборот, рост числа инфицированных. Поэтому, чтобы это было заранее, мы предупреждаем о необходимости закрытия в городе и детских садов, то есть уже абсолютно всех школьных и дошкольных учреждений, включая детские сады, с понедельника, 12 апреля», – заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Так, с 00:00 часов 8 апреля, в соответствии с решением комиссии, на территории города Чернигова запрещается:

посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (городской голова обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием многих людей на открытый воздух);

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;

посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности;

нахождение без маски на площади общего пользования (улицы, скверы, парки и т.д.).

Кроме того, из-за сложной эпидситуации и роста уровня заболеваемости COVID-19 принят ряд новых ограничений, которые вводятся на территории Тернопольской общины с 8 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Среди них:

работу в торгово-развлекательных и торговых центрах разрешено проводить при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, обеспечив проведение температурного скрининга посетителей, контроль учета посетителей, пребывание в помещении не более 1 посетителя на 10 кв. м торговой площади, наличия соответствующей маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 м, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат;

запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов в закрытых помещениях без зрителей и в ограниченном количестве зрителей (не более 50%) на открытых спортивных сооружениях при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников);

проводить все богослужения, другие религиозные обряды и мероприятия с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 метра между присутствующими и других санитарно-противоэпидемических мероприятий или в режиме онлайн;

с 12 апреля ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования будут учиться в обычной форме (офлайн), а ученики 5-11 классов учреждений общего среднего образования, а также ученики внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования - дистанционно;

с 12 апреля разрешено проведение практических занятия в мастерских, лабораториях учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, Галицкого колледжа им. В. Черновола и Тернопольского профессионального колледжа ТНПУ им. И. Пулюя только группами до 15 учащихся;

с 12 апреля заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей в помещениях, где разрешено предоставлять услуги общественного питания только на открытых летних площадках, а также - осуществлять адресную доставку заказов и доставку на вынос.