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В мире шестую неделю подряд растет число новых случаев COVID-19, на прошлой неделе было зарегистрировано 4 038 292 новых больных.

Как передает Укринформ, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Наибольший прирост заболеваний наблюдался в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихоокеанского региона.

По данным организации, количество новых смертей увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим недельным показателем. ВОЗ сообщает о 71355 летальных случаях.

Все регионы, за исключением Африканского, сообщили об увеличении числа летальных исходов, при этом наибольший прирост - 46% зафиксировали в регионе Юго-Восточной Азии.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в Индии (513885, увеличение на 38%) Бразилии (505668, увеличение на 5%), США (444 756, увеличение на 5%), Турции (265937, увеличение на 43% ) и Франции (244607, увеличение на 4%).

Напомним, в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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