По состоянию на утро 7 апреля в мире с начала пандемии в целом выявлено 133 034 420 случаев коронавируса, в частности 2886246 летальных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

В то же время выздоровели уже от этой болезни 107289168 человек.

В первую тройку стран мира по количеству заражений входят США (31560438), Бразилия (13106058) и Индия (12801785).

Напомним, в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.