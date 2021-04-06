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В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1432 больных коронавирусом. 39 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1432 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 39 человек. Всего за период пандемии в городе 3656 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 169 100», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 141 больного коронавирусом, а также 491 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 697 человек. В общем коронавирус преодолели 108 256 киевлян. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 320, в Деснянском - 246 и в Днепровском районе – 163», - отметил Кличко.  

Напомним, по состоянию на 6 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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