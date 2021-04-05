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В Украине не будет проблем с выплатой помощи предпринимателям, в том числе с выплатой обещанных 8 тысяч гривен.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает УНИАН.

«Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходный остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям», – сказал глава Минфина

По его словам, эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.

Напомним, на заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в красную зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 апреля 2021 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о выплате из государственного бюджета по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из красной зоны карантина.
ForUm

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