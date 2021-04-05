Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе и Арабском мире и работает над усилением экономического сотрудничества.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью катарским СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государтва.

«Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом. Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что имеет общее с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани видение необходимости интенсификации двусторонних отношений.

По словам президента, за последние годы удалось значительно активизировать сотрудничество между двумя странами в различных областях, и выразил надежду, что нынешний его визит придаст дополнительный импульс углублению дружественных украинско-катарских отношений.

Зеленский отметил, что во время визита его сопровождает многочисленная делегация в составе министров внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряда руководителей государственных учреждений и учреждений, в частности в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, которые в ходе визита проведут отдельные переговоры со своими партнерами здесь, в Дохе.

«Сегодня мы планируем подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируем подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений», - заявил президент.

Также, по его словам, планируется подписать еще и ряд коммерчески инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между странами.

Напомним, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар.