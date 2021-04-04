Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл с официальным визитом в Катар. Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила 4 апреля.
«Президент встретится с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани. Также запланировано подписание ряда важных двусторонних документов», - сообщили в ОПУ.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетят с официальным визитом Катар в понедельник, 5 апреля.
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