За минувшие сутки в столице обнаружили еще 458 больных коронавирусом, 32 человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«458 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 32 человека. Всего за период пандемии в городе 3617 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 167 668», - сообщил Кличко.

Заболели 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 11 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 61 больного коронавирусом. А также 409 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 7 человек. В общем коронавирус преодолели 107 559 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 151, в Дарницком - 88 и в Деснянском - 72 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 апреля зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.