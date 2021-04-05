Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

В эфире телеканала «Украина 24» Разумков отвечая на вопрос: «Будет ли введен комендантский час» сказал, что с его введением «ситуация достаточно непростая».

«Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение», - сказал он.

При этом напомнил, что сначала должен быть по этому поводу указ президента Украины, а после этого решение принимается на заседании Верховной Рады Украины, сообщает УНИАН.

«Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру».

Как известно, согласно статье 18 закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения», в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как в частности введение комендантского часа.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что городские власти не обсуждали введение комендантского часа в столице