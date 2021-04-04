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В Русской Православной Церкви менять свою пасхалию не намерены.

Фото: Митрополит Иларион / mospat.ru

Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя заявление руководителя представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей (ВСЦ) в Женеве архиепископа Телмисского Иова о готовности провести календарную реформу, чтобы установить общую с католиками дату празднования Воскресения Христова.

Иерарх РПЦ отметил, что «это предложение обсуждалось, наверное, уже несколько десятилетий в разных контекстах, в том числе и во Всемирном совете Церквей.

«Но здесь вопрос очень простой - кто должен поменять свою пасхалию? Мы, например, свою пасхалию менять не собираемся», – подчеркнул он.

Митрополит Иларион напомнил, что на Первом Вселенском Соборе в 325 году в Никее было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, и эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной Церкви. 

«Нет никаких внутренних импульсов, которые исходили бы от нашего церковного народа, в пользу того, чтобы заменить церковный календарь. Это касается не только даты празднования Пасхи, но и перехода на так называемый новый стиль, ведь время от времени раздаются голоса в пользу того, что нам следовало бы привести наш церковный календарь в соответствие с календарем светским», - добавил глава ОВЦС МП.

«Вопрос о смене календаря сейчас на повестке дня в Православной Церкви не стоит, во всяком случае, в Русской Православной Церкви», – заключил митрополит Иларион.
ForUm

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