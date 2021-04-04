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Украинские дипломаты и Офис президента "активно работают" над организацией встречи президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. Организацию этой встречи усложняет ситуация с коронавирусом.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашения для высокопоставленных американских чиновников и, безусловно, президента посетить Украину», - сказала она.

Маркарова добавила, что встреча двух президентов очень зависит от ситуации с COVID-19.

«Давайте не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19», - отметила посол.

Как ранее сообщал ForUm, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
ForUm

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